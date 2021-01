Roadtrip po západe USA

V roku 2018 som absolvoval program Working holiday v Kanade. Po jeho skončení v auguste 2019 sme sa spolu s kamarátkou vydali na roadtrip po západe Spojených štátov amerických.

Po krátkej zastávke v zadymenej Kelowne, keďže v Kanade vtedy zúrili rozsiahle požiare, sme vstúpili na územie USA v štáte Washington. Po tranzite cezeň sme sa dostali do Oregonu a dorazili k prvému z mnohých miest, ktoré sme plánovali navštíviť. Bolo ním jazero Crater Lake, ktoré vzniklo pri výbuchu sopky a má krásnu tmavomodrú farbu. Typ sme dostali od kamarátky, ktorá ho navštívila pár týždňov pred nami, a veru sme neľutovali, že sme ju poslúchli.

Crater Lake

Oregon si však budem pamätať nielen vďaka Crater Lake ale aj kvôli zážitku na čerpacej stanici, keď som si sám nemohol natankovať auto, ale musel som to prenechať obsluhe pumpy. V Oregone a New Jersey ako v jediných štátoch USA totiž stále platí zákaz samostatného tankovania (aj keď v Oregone po novom je možné natankovať si sám od 18.00 do 6.00). Nepomohlo mi ani to, že na „benzínke“ som pracoval 5 rokov...

Po tomto pre nás nezvyčajnom zážitku sme vyrazili do San Francisca. To je známe ako mesto kvetov, ale nám skôr prišlo ako mesto bezdomovcov, keďže aj v centre mesta ich bolo neúrekom. Podľa miestnych je to spôsobené aj tým, že mnohé mestá na severe USA ako napr. Chicago kupujú bezdomovcov jednosmerné letenky do južných miest ako San Francisco, Oakland, aby sa ich zbavili. Vďaka teplejšiemu podnebiu je v tejto oblasti život na ulici oveľa ľahší a znesiteľnejší. Samotné mesto je veľmi príjemné a zaujímavé. Bohužiaľ, záver návštevy v San Franciscu nám pokazili zlodeji, ktorí rozbili zadné okno na aute zaparkovanom na ulici a ukradli mi všetku moju batožinu. Jediné šťastie bolo, že pas, doklady a telefón som mal pri sebe. Síce sme to nahlásili aj na políciu, ale tí sa veľmi do vyšetrovania nehrnuli, keďže takýchto prípadov majú každý deň desiatky. A tak sme ďalší deň namiesto cestovania absolvovali návštevy obchodov s autosklom a oblečením, keďže som prišiel o celú svoju garderóbu.

Golden Gate v San Franciscu

Ani táto nepríjemnosť a neočakávané náklady nás neodradili od pokračovania v našom roadtripe. Po prejazde slávnym a ikonickým mostom Golden Gate sme zamierili do Národného parku Yosemite. Po príchode sme zistili, že všetky kempy v parku a okolí sú už obsadené a všade sa pohybujú davy ľudí. S problémami sa nám podarilo nájsť parkovacie miesto, aj keď poriadne vzdialené od centra parku, kde sa začínala väčšina turistických chodníkov. Našťastie medzi parkoviskami a všetkými zaujímavými miestami premávala bezplatná kyvadlová doprava. V Yosemitoch sme boli zvedaví najmä na legendárny El Capitan a Half Dome, pričom sme dúfali, že aspoň na jeden z nich sa nám podarí vystúpiť. Žiaľbohu, kvôli veľkým horúčavám, ktoré vtedy vládli v Kalifornii, sme sa museli uspokojiť s ľahšou túrou k vodopádom Vernall a Nevada. Na našu smolu rovnaký nápad malo v ten deň niekoľko stoviek ďalších turistov, takže chodník bol doslova prepchatý. Napriek týmto mrzutostiam nám Yosemity utkveli v pamäti ako jeden z top prírodných zážitkov na našej ceste.

Skalný masív El Capitan v Národnom parku Yosemite

Ďalšie dva dni sme strávili v susediacich národných parkoch Kings Canyon a Sequioa. Oba sú známe vďaka obrovským stromom – sekvojam a Kings Canyon aj vďaka cédrom. Z tieňa gigantov sme sa vydali na najhorúcejšie miesto v USA – Death Valley. V tých dňoch sa tu teplota cez deň pohybovala okolo 45°C a v noci okolo 30°C. Horúčavu, ktorá bola dokonca aj v tieni, si pamätáme dodnes. Rovnako aj pocit, keď nepomáhalo žiadne ochladzovanie. Dokonca aj v klimatizovanom informačnom centre tiekla z vodovodov horúca voda. Navštívili sme tu všetky „must see“ miesta ako Badwater Basin, Zabriskie Point, Red Cathedral, Artists Palette či Dante´s view. Aj napriek horúčave a nehostinným podmienkach bolo Death Valley jedným z najpamätnejších miest, ktoré sme počas svojej ceste videli.

Badwater Basin, Death Valley

Po týždni v prírode nás čakalo „Mesto hriechu“, kde sme si dopriali trochu ruchu veľkomesta, pozreli si všetky gýčové stavby, navštívili kasíno a šou Davida Copperfielda a po nociach strávených v stane a aute sme si dopriali oddych v hotelových posteliach. Bolo to zaujímavé spestrenie nášho výletu. Čakala nás však ešte jeho druhá polovica, takže sme opäť vyrazili v ústrety prírodným krásam USA.

Hneď ďalšia zastávka prekonala všetky naše očakávania. Národný park Zion nepatrí k rozlohou najväčším americkým parkom, ale skrýva množstvo nádherných zákutí. Hlavnú časť parku tvorí Zion Canyon, do ktorého je zakázaný vjazd motorových vozidiel a je dostupný iba autobusovou kyvadlovou dopravou, ktorú zabezpečuje správa NP. My sme okrem návštevy najkrajších vyhliadok absolvovali aj túru na vrch Angels Landing a musím povedať, že to bola jedna z najkrajších túr v mojom živote. Krásne výhľady, zaujímavá okolitá príroda a samotná cesta na vrchol zakončená 800 metrovým exponovaným úsekom s reťazami a stúpačkami naozaj stojí za tú námahu.

Národný park Zion

Po Zione nás už čakal „highlight“ nášho roadtripu – Grand Canyon. Cestou sme prvýkrát zahliadli aj stáda bizónov, ktoré križovali cesty a pásli sa popri nich. Prvou zastávkou bol North Rim, kde sme absolvovali pár túr a návštevy vyhliadok. Potom sme sa presunuli na South Rim do Grand Canyon Village, kde sme chceli absolvovať túru na dno Grand Canyonu. Pôvodne sme mali v pláne vrátiť sa v rovnaký deň, ale keď sme zistili, že dole v kempe sú stále voľné miesta, neváhali sme ani minútu a rozhodli sme sa tam stráviť noc. Vyrazili sme skoro ráno, aby sme sa vyhli horúčavám. Na cestu dole sme zvolili South Kaibab Trail, ktorý je kratší ale strmší. V Canyone sme navštívili rieku Colorado pretekajúcu Grand Canyonom a takisto Phantom Range, kde sme poctivo dopĺňali tekutiny pivom a limonádou a večer si vypočuli besedu s rangerom. Cestou späť sme použili Bright Angel Trail. Po krátkej horúcej noci sme ešte za tmy, keď bola teplota celkom znesiteľná, vyrazili na cestu späť. Po návrate sme ešte navštívili všetky možné vyhliadkové miesta na okolí, pričom k niektorým sa dalo dostať iba kyvadlovou autobusovou dopravou. Celkovo sme v okolí Grand Canyonu strávili cca. 6 dní.

Grand Canyon

Ďalšie dni sme strávili v okolí mesta Page, kde sme si pozreli hru svetla v Antelope Canyon, priehradu na rieke Colorado Glen Canyon Dam a samozrejme nemohli chýbať fotky na známom fotogenickom mieste Horseshoe bend, kde Colorado vytvorilo meander v tvare podkovy. Odtiaľ sme sa vydali do Monument Valley, ktoré je známe z mnohých westernov, ale aj z filmu Forrest Gump. Celé údolie je tvorené obrovskými pieskovcovými útvarmi, ktoré obklopuje púšť. Skaly svojimi tvarmi pripomínajú rôzne zvieratá alebo veci, podľa ktorých sú aj pomenované. Najviac z nich sa nachádza okolo tzv. Scenic Drive. Celé Monument Valley leží na území Indiánov z kmeňa Navajo, ktorý ho aj celé spravujú. V tejto oblasti sme ochutnali aj niekoľko typických navažských jedál a pozreli si aj ich charakteristické príbytky.

Monument Valley

Cestou do Národného parku Canyonlands sme sa zastavili v Natural Bridges National Monument, ktorý tvoria skalné útvary pripomínajúce mosty. Canyonlands je zasa známy množstvom kaňonov a oblúkmi, ktorými je popretkávaná okolitá krajina. Neďaleko Canyonlands je ďalší veľmi zaujímavý národný park, ktorý stojí za návštevu – Arches. Ako už samotný názov hovorí, je plný skalných oblúkov a iných kamenných útvarov. Podľa oficiálneho sprievodcu je ich viac ako 2000 a sú väčšinou z pieskovca.

Pomaly sme sa blížili k záveru nášho putovania. Čakal nás už iba posledný národný park – Yellowstone. Yogiho sme tam síce nestretli, ale zato iných prírodných krás tam bol dostatok. Len škoda, že počasie sa nám pokazilo. Ochladilo sa a začalo vytrvalo pršať. Ani to nám však nepokazilo náladu. Yellowstone so svojimi bizónmi, jeleňmi, vystrekujúcimi gejzírmi, farebnými bublajúcimi jazierkami, vodopádmi a travertínovými terasami bol jednoducho magický. Jednoznačne perfektné zavŕšenie nášho viac ako mesiac trvajúceho roadtripu.

Národný park Yellowstone

Yellowstone bol našou poslednou spoločnou zastávkou. Kamoška sa rozhodla nevracať naspäť do Kanady, ale radšej ísť pozrieť do Chicaga. Tak som ju zaviezol na letisko do Billingsu a ja som sa pred návratom ešte vydal pozrieť na Crazy Horse Memorial, Mount Rushmore, Devil´s Tower a Little Bighorn Battlefield. Počasie mi veľmi neprialo, sochu Crazy Horse som videl iba z informačného centra, pretože kvôli silnej búrke a bleskom sa nedalo ísť bližšie, a pri návšteve Devil´s Tower taktiež pršalo. A keď som prišiel k Mount Rushmore, tváre prezidentov boli skryté v hustej hmle. Tu sa však na mňa usmialo šťastie a asi po hodine čakania sa hmla roztrhala a prestalo pršať, takže som sa dočkal pohľadu na prezidentov vytesaných do skaly. Jedine pri Little Bighorne, kde v júni 1876 zvíťazili Indiáni nad Custerovou siedmou kavalériou, bolo počasie krásne, slnečné. Odtiaľto som zamieril naspäť do kanadského Banffu.

Devil´s Tower

Počas nášho roadtripu po západe USA sme spoločne najazdili vyše 8500 km, ja sám som pridal ďalších cca. 2300 km. Videli sme množstvo národných parkov plných prírodných krás a zaujímavostí. prespávali sme väčšinou v kempoch v stane, príp. párkrát v aute a niekoľko nocí sme strávili v moteloch či hoteli. Celkovo bol tento náš výlet nezabudnuteľným zážitkom, ku ktorému sa v spomienkach neustále radi vraciame a bol akýmsi vyvrcholením celého viac než ročného pobytu v Severnej Amerike.

Video s fotkami nájdete tu: https://www.youtube.com/watch?v=Da1yZOUiN50&feature=youtu.be